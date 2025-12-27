В Госдуме объяснили, какие проверки могут быть из-за крупных денежных переводов

«Основной целью этих действий является спасение сбережений россиян от посягательств мошенников. К сожалению, преступные группы постоянно совершенствуют свои методы, они могут манипулировать людьми, вынуждая их под различными предлогами переводить крупные суммы», — заявил парламентарий.
Чиновник подчеркнул, что действия банков, запрашивающих информацию о родственных связях или цели операции при переводах значительных сумм, полностью отвечают требованиям законодательства. По его словам, это необходимый шаг для выполнения государственной задачи по противодействию отмыванию денег и финансированию запрещенной деятельности.
Чаплин отметил, что главная цель новых процедур — защита самих граждан от потери средств. Он объяснил, что преступные группы постоянно развивают методы манипуляции, вынуждая людей под разными предлогами переводить крупные суммы. Временная приостановка операции и уточняющий звонок службы безопасности банка могут стать важным барьером, спасающим человека от необдуманного шага. Депутат добавил, что поступает обратная связь от граждан, которые благодарят за такую предусмотрительность.
Проверки касаются не только переводов третьим лицам, но в некоторых случаях — и операций между счетами одного клиента. Нестандартное финансовое поведение или резкое изменение привычных оборотов могут сигнализировать о том, что доступ к счету получили мошенники, и банк обязан это проверить.
Ранее Life.ru писал, что Банк России с нового года усилит борьбу с финансовыми мошенниками, расширив список признаков подозрительных операций. Со следующего года банки будут обязаны проверять переводы клиентов по 12 критериям, вместо 6 действовавших ранее. Как следует из приказа ЦБ, среди новых признаков, например, перевод крупной суммы человеку, с которым за полгода не было финансовых операций, если перед этим клиент переводил деньги самому себе через СБП.
