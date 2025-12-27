В Госдуме объяснили, какие проверки могут быть из-за крупных денежных переводов

Ранее Life.ru писал, что Банк России с нового года усилит борьбу с финансовыми мошенниками, расширив список признаков подозрительных операций. Со следующего года банки будут обязаны проверять переводы клиентов по 12 критериям, вместо 6 действовавших ранее. Как следует из приказа ЦБ, среди новых признаков, например, перевод крупной суммы человеку, с которым за полгода не было финансовых операций, если перед этим клиент переводил деньги самому себе через СБП.