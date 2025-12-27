Несколько рейсов в Большом Савино отклонились от расписания

Всего задержали пять рейсов.
В аэропорту Большое Савино сразу пять самолетов сбились со своего привычного расписания. Задержки коснулись самолетов на Пхукет, в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Согласно расписанию, первым задержался самолет в Пхукет авиакомпании Azur Air. Вылет рейса пришлось перенести на почти четыре часа. Следом воздушное пространство Перми с опозданием покинул рейс в Москву от «Аэрофлота». Судно отклонилось от расписания на два часа.
Следом задержки затронули самолет в Санкт-Петербург авиакомпании «Победа». Рейс перенесли на полтора часа. Меньше всех «пострадали» граждане, ожидающие свой самолет в Сочи от авиакомпаний «Икар» и Nordwind. Их рейсы задержали на 30 минут.
Ранее массовые задержки уже фиксировались в аэропорту Большое Савино ночью 5 декабря, когда сразу несколько рейсов на вылет и прилет опаздывали до трех часов. Тогда изменения в расписании затронули рейсы в Москву, Горно-Алтайск, а также самолеты из Казани, Минеральных Вод и Санкт-Петербурга.