В Японии столкнулись более 50 машин, погиб человек

Как минимум один человек погиб в массовой аварии, которая произошла на скоростной магистрали в Японии. Об этом информирует японское общественное телевидение.
Сообщается, что на дороге столкнулись более 50 автомобилей, не менее 10 из них при этом загорелись. В массовой аварии погибла пожилая женщина, пять пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии. Травмы получил ещё 21 человек. Сообщается, что число погибших и пострадавших не окончательное, их может быть больше.
Ранее в США массовая авария с участием около 45 автомобилей парализовала движение по межштатной автомагистрали. Легковые автомобили, внедорожники и полуприцепы были разбросаны по автотрассе в полном хаосе, застряв в снежном плену, на ледяном ветру и скользком льду.
Также сообщалось, что шесть человек погибли в жутком ДТП на трассе Тюмень-Омск, где произошло массовое столкновение автомобилей.