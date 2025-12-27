В Японии столкнулись более 50 машин, погиб человек

Сообщается, что на дороге столкнулись более 50 автомобилей, не менее 10 из них при этом загорелись. В массовой аварии погибла пожилая женщина, пять пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии. Травмы получил ещё 21 человек. Сообщается, что число погибших и пострадавших не окончательное, их может быть больше.