Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Японии столкнулись более 50 машин, погиб человек

В Японии случилась массовая авария из-за гололёда, машины горели на скоростной магистрали.

Источник: Комсомольская правда

Как минимум один человек погиб в массовой аварии, которая произошла на скоростной магистрали в Японии. Об этом информирует японское общественное телевидение.

Сообщается, что на дороге столкнулись более 50 автомобилей, не менее 10 из них при этом загорелись. В массовой аварии погибла пожилая женщина, пять пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии. Травмы получил ещё 21 человек. Сообщается, что число погибших и пострадавших не окончательное, их может быть больше.

Ранее в США массовая авария с участием около 45 автомобилей парализовала движение по межштатной автомагистрали. Легковые автомобили, внедорожники и полуприцепы были разбросаны по автотрассе в полном хаосе, застряв в снежном плену, на ледяном ветру и скользком льду.

Также сообщалось, что шесть человек погибли в жутком ДТП на трассе Тюмень-Омск, где произошло массовое столкновение автомобилей.