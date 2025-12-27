Life.ru выяснил, почему ни в коем случае нельзя охлаждать продукты в снегу

Хранить продукты в снегу или выставлять их за окно кажется удобной альтернативой холодильнику, но на практике это небезопасно. Главная проблема — нестабильность температуры: зимой она может меняться несколько раз в день; подниматься выше нуля днём, а ночью резко опускаться. Такие колебания создают благоприятные условия для размножения бактерий, поэтому мясо, рыба, молочные продукты и готовые блюда могут испортиться даже за несколько часов.
Анна Джабакова.
Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности РОСБИОТЕХа.
Эксперт отметила, что повторное замораживание и оттаивание снижает качество продуктов и увеличивает бактериальную нагрузку. Сам снег не является стерильной средой: в нём есть пыль, грязь и микроорганизмы, которые могут попасть на упаковку или внутрь через конденсат. На балконе к этим рискам добавляются птицы, животные и возможные повреждения упаковки при сильном морозе.
При тёплой или нестабильной зиме хранение скоропортящихся продуктов также нежелательно: при температуре 5−7 градусов они быстро портятся, а попытки создать «домашний холодильник» полностью теряют смысл. На балконе можно оставлять только овощи длительного хранения и продукты, не требующие охлаждения.
«Всё, что относится к категории скоропортящихся, безопасно хранить только в холодильнике, где поддерживается стабильная температура и отсутствуют внешние загрязнители», — подытожила собеседница Life.ru.
Ранее стало известно, что минимальная цена набора продуктов для новогоднего праздника в крупных сетевых магазинах России в 2025 году составила примерно 1,3 тысячи рублей. Специалисты включили в набор бутылку игристого, баночку красной икры, килограмм мандаринов и 500 грамм готового салата Оливье. В текущем декабре самые недорогие позиции подешевели примерно на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
