Life.ru выяснил, почему ни в коем случае нельзя охлаждать продукты в снегу

Хранить продукты в снегу или выставлять их за окно кажется удобной альтернативой холодильнику, но на практике это небезопасно. Главная проблема — нестабильность температуры: зимой она может меняться несколько раз в день; подниматься выше нуля днём, а ночью резко опускаться. Такие колебания создают благоприятные условия для размножения бактерий, поэтому мясо, рыба, молочные продукты и готовые блюда могут испортиться даже за несколько часов.