Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт

Бэмоунт сотрудничал с The Cure в период с 1984 по 1989 год, а в 1990 году вошёл в состав группы на постоянной основе. Помимо гитары и клавишных, он также играл на бас-гитаре и выступал с коллективом до 2005 года. В 2022 году музыкант вернулся в группу и принял участие ещё примерно в 90 концертах, часть которых участники коллектива назвали одними из самых ярких в своей истории, включая выступление в Лондоне 1 ноября 2024 года.