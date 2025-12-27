Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт

Гитарист и клавишник британской рок-группы The Cure Перри Бэмоунт скончался на 66-м году жизни. О его смерти сообщается в официальном заявлении коллектива.
В группе отметили его значимый вклад в историю The Cure и личные качества, благодаря которым он пользовался большим уважением.
Бэмоунт сотрудничал с The Cure в период с 1984 по 1989 год, а в 1990 году вошёл в состав группы на постоянной основе. Помимо гитары и клавишных, он также играл на бас-гитаре и выступал с коллективом до 2005 года. В 2022 году музыкант вернулся в группу и принял участие ещё примерно в 90 концертах, часть которых участники коллектива назвали одними из самых ярких в своей истории, включая выступление в Лондоне 1 ноября 2024 года.
Как сообщает газета The Independent, Перри Бэмоунт умер после непродолжительной болезни в день Рождества, которое католики и протестанты отмечают 25 декабря. Музыканты выразили соболезнования его семье и подчеркнули, что уход Бэмоунта стал большой утратой для группы и её поклонников.
