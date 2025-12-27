В ГД объявили о завершении автоматического продления водительских прав

В РФ с 1 января перестанут автопродлевать водительские права.
С 1 января 2026 года в России прекратится временный порядок автоматического продления водительских прав. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
«В свое время в 2020 году действие водительских прав продляли по указу президента, это была исключительная мера в период пандемии коронавируса. Затем в 2022 году инициатива была выдвинута МВД России совместно с Минэкономразвития России, и продление также было изначально задумано как временная мера. С 1 января 2026 года временный порядок автоматического продления прав, действующий с 2022 года, прекратит свое действие», — сказал Федяев.
Режим автоматического продления водительских удостоверений был введен в 2020 году указом президента как антикоронавирусная мера, а затем закреплен постановлением правительства для прав, срок действия которых истекал до конца 2025 года. Эти удостоверения признаны действительными до 31 декабря 2028 года, однако для прав с окончанием срока в любую дату 2026 года продление уже не предусмотрено, их придется менять в общем порядке.