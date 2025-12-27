В ГД объявили о завершении автоматического продления водительских прав

«В свое время в 2020 году действие водительских прав продляли по указу президента, это была исключительная мера в период пандемии коронавируса. Затем в 2022 году инициатива была выдвинута МВД России совместно с Минэкономразвития России, и продление также было изначально задумано как временная мера. С 1 января 2026 года временный порядок автоматического продления прав, действующий с 2022 года, прекратит свое действие», — сказал Федяев.