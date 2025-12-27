Винодел научил, как подобрать игристое к новогоднему столу

Российские игристые в последние несколько лет вышли на принципиально новый качественный уровень и тоже могут подойти для новогоднего стола, отметил Стржалковский. При выборе стоит обратить внимание на вина, изготовленные в Крыму и Краснодарском крае. Лучше всего брать те, которые были сделаны по методу шампенуа и выдерживались на осадке.