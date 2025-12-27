Винодел научил, как подобрать игристое к новогоднему столу

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Без игристых вин многие не мыслят новогодний стол. Но это не только шампанское. Как правильно подобрать праздничный напиток, рассказал агентству «Прайм» владелец винодельни Scarpa Евгений Стржалковский.
«Вас наверняка порадуют французские креманы, более доступные, чем шампанское — из Эльзаса, Бургундии, долины Луары. Весьма неплохой бывает испанская кава, а итальянское классическое игристое — малоизвестный, но крайне интересный мир. Попробуйте ломбардскую франчакорту, игристое из апелласьона Trento DOC, пьемонтское игристое Альта Ланга», — говорит он.
Российские игристые в последние несколько лет вышли на принципиально новый качественный уровень и тоже могут подойти для новогоднего стола, отметил Стржалковский. При выборе стоит обратить внимание на вина, изготовленные в Крыму и Краснодарском крае. Лучше всего брать те, которые были сделаны по методу шампенуа и выдерживались на осадке.
«Эти сорта наряду с традиционным шампанским наверняка понравятся вам и вашим гостям в праздничный вечер», — уверен Стржалковский.
При подборе напитка важно учитывать его сочетаемость с блюдами. Вина, сделанные по методу Шарма — просекко, москато д’асти, многие немецкие зекты или крымские игристы подходят к салатам, соленым закускам и даже азиатским соусам. Более молодые игристые обычно сочетаются с рыбой и морепродуктами, зрелые подходят к насыщенным продуктам вроде жареной курицы.
Игристые в стилистике «блан де нуар» из черных сортов винограда тоже подойдут к жаркому. А розовые идеальны для сопровождения разных закусок.