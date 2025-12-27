Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве в субботу ожидаются снег, гололедица и до +1 градуса

В субботу, 27 декабря, в Москве будет снежно и скользко. Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами пройдут небольшие осадки — в основном в виде мокрого снега. На дорогах и тротуарах возможна гололедица, что потребует особой осторожности от пешеходов и водителей.

Источник: Life.ru

По данным Гидрометцентра, днём в столице температура будет держаться вблизи нулевой отметки — от минус одного до плюс одного градуса. Ночью столбики термометров опустятся до минус четырёх. В Московской области будет чуть холоднее: днём — от +1 до −4 °C, а ночью — до −7 °C.

Северный ветер будет умеренным, со скоростью 5−10 метров в секунду. Атмосферное давление останется стабильным — в пределах 730−738 мм ртутного столба, что близко к норме.

Городские службы уже приведены в готовность: дорожники посыпают поверхности противогололёдными реагентами, а ЖКХ усилили уборку дворов. Водителям советуют соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров.

Ранее Life.ru сообщал, что температура в Москве в новогоднюю ночь опустится до минус 8−10 градусов, а на улице будет лежать мягкий снежный покров. Накануне праздника днём пойдёт снег, а к ночи похолодает. За счёт этого выпавший снег не растает, создав к празднику устойчивый покров толщиной от 13 до 18 сантиметров.

Самые актуальные новости о городе, транспорте и москвичах — в разделе «Москва» на Life.ru.