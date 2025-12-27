В Москве в субботу ожидаются снег, гололедица и до +1 градуса

По данным Гидрометцентра, днём в столице температура будет держаться вблизи нулевой отметки — от минус одного до плюс одного градуса. Ночью столбики термометров опустятся до минус четырёх. В Московской области будет чуть холоднее: днём — от +1 до −4 °C, а ночью — до −7 °C.
Северный ветер будет умеренным, со скоростью 5−10 метров в секунду. Атмосферное давление останется стабильным — в пределах 730−738 мм ртутного столба, что близко к норме.
Городские службы уже приведены в готовность: дорожники посыпают поверхности противогололёдными реагентами, а ЖКХ усилили уборку дворов. Водителям советуют соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров.
Ранее Life.ru сообщал, что температура в Москве в новогоднюю ночь опустится до минус 8−10 градусов, а на улице будет лежать мягкий снежный покров. Накануне праздника днём пойдёт снег, а к ночи похолодает. За счёт этого выпавший снег не растает, создав к празднику устойчивый покров толщиной от 13 до 18 сантиметров.
