В Москве в субботу ожидаются снег, гололедица и до +1 градуса

По данным Гидрометцентра, днём в столице температура будет держаться вблизи нулевой отметки — от минус одного до плюс одного градуса. Ночью столбики термометров опустятся до минус четырёх. В Московской области будет чуть холоднее: днём — от +1 до −4 °C, а ночью — до −7 °C.