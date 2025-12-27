Правительство Украины совместно со Службой безопасности страны рассекретили данные об основных группах полезных ископаемых в рамках соглашения о недрах с США. Об этом сообщила исполнительный директор НАДПУ Ксения Оринчак, передаёт украинское агентство Униан.
К ключевым группам полезных ископаемых отнесены алмазы, золото, пьезооптические материалы, литий, ниобий, тантал, титан, цирконий, скандий, а также металлы платиновой группы — платина, иридий, осмий, палладий — и ряд редких элементов.
«И отдельно еще было решение относительно галлия, гания, индия, кадмия, рения, рубидия, селена, талия, теллура, цезия», — добавила Ксения Оринчак.
При этом она отметила, что данные о запасах урана и урановых руд по-прежнему остаются засекреченными, хотя вопрос их возможной рассекречивания обсуждается.
Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп подготовил для Киева соглашение о добыче редкоземельных металлов. Однако, по информации издания, главарь киевского режима Владимир Зеленский отказался ставить подпись в последний момент. В итоге выяснилось, что нелегитимный президент Украины предлагал американской стороне ресурсы, которые Киеву не принадлежат.
Также сообщалось, что Дональд Трамп намерен получать редкоземельные металлы от Украины в обмен на помощь, оказываемую киевскому режиму в ходе вооружённого конфликта. При этом ряд украинских СМИ указал, что значительная часть запрашиваемых ресурсов расположена на освобождённых Россией территориях, включая ДНР и ЛНР.
В то же время бывший главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко заявил, что в конфликте с Россией Украина уже утратила половину своих природных богатств. Он подчеркнул, что страна фактически потеряла несколько стратегически важных регионов, где и находилась значительная часть полезных ископаемых.
Напомним, что в октябре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что утечки о так называемом «плане победы» Зеленского указывают на готовность главы киевского режима передать природные ресурсы Украины западным покровителям, фактически распродавая страну.