В то же время бывший главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко заявил, что в конфликте с Россией Украина уже утратила половину своих природных богатств. Он подчеркнул, что страна фактически потеряла несколько стратегически важных регионов, где и находилась значительная часть полезных ископаемых.