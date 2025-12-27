Россиянам в скором времени отменят автопродление водительских прав: когда это произойдет

Водительские права перестанут продлевать автоматически с 1 января 2026 года, однако удостоверения, срок действия которых истекает до конца 2025 года, будут считаться действительными ещё три года. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, передает РИА Новости.
Он напомнил, что в 2020 году продление прав осуществлялось по указу президента как исключительная мера в период пандемии.
«С 1 января 2026 года временный порядок автоматического продления прав, действующий с 2022 года, прекратит свое действие», — подчеркнул Федяев.
Парламентарий отметил, что водителям не нужно срочно менять права, если срок их действия истёк или истекает с 1 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года. Он пояснил, что такие удостоверения считаются действительными ещё три года сверх указанной даты, а этого времени достаточно для плановой замены.
Также он сообщил, что процесс замены не привязан к единой дате и зависит от индивидуального срока действия документа, что помогает избежать перегрузок ведомств.
Федяев уточнил, что если срок прав истекает 1 января 2026 года или позднее, автоматическое продление на такие документы не распространяется. Также он обратил внимание на то, что автоматическое продление действует только внутри России, поэтому тем, кто планирует поездки за границу на автомобиле, следует заранее поменять права на новые.
Ранее стало известно, что в России могут разрешить сдавать на права без предъявления медицинской справки.