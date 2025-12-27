Россиянам в скором времени отменят автопродление водительских прав: когда это произойдет

Парламентарий отметил, что водителям не нужно срочно менять права, если срок их действия истёк или истекает с 1 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года. Он пояснил, что такие удостоверения считаются действительными ещё три года сверх указанной даты, а этого времени достаточно для плановой замены.