Четвёртый день после снегопада: где во Владивостоке обработали дороги и тротуары

На четвёртый день после непогоды во Владивостоке продолжается расчистка дорог и тротуаров ото льда. Пресс-служба администрации города сообщила, на каких улицах велась обработка реагентами в прошедшие сутки и где будут посыпать сегодня, 27 декабря.
По информации мэрии, за минувшие сутки во Владивостоке бригады дорожников «Содержание городских территорий» обработали реагентами дороги на Амурской, Союзной, Муравьева-Амурского, Невельского, Горной, 4-й Флотской, Светланской, 2-й Поселковой, Татарской, Русской, Народном проспекте, Некрасовской, Находкинский, в Камском переулке.
Также обрабатывали тротуары на Шилкинской, Экипажной, Муравьева-Амурского, Ковальчука, Карской, Воропаева, Стрелковой, Нейбута, Луговой, проспекте Красного Знамени, Командорской, Борисенко, Невской, Южно-Уральской, Вострецова, Океанском проспекте. Реагентами посыпали подъезды к площадкам ТБО на Луговой, Адмирала Юмашева, 2-й Строительной, Новожилова, 3-й Строительной.
Сегодня днём, 27 декабря, дорожники будут работать на Хабаровской, Амурской, проспекте Острякова, Верхнепортовой, Университетском проспекте, в Экипажном, Канале, Подножье, Мелководном, на Верхненаберажной, Некрасовской, Днепровской, Котельникова, Аллилуева, Народном проспекте и других улицах.
План работ постоянно дополняется новыми адресами. Автомобилистов просят не мешать работе спецтехники и по возможности убрать припаркованные вдоль проездов машины. В ликвидации последствий непогоды также задействованы привлеченные подрядные организации, бригады «Зелёного Владивостока», управляющие компании и организации различных форм собственности, которые наводят порядок на своих территориях.
Остаются и проблемные дворы, лестницы, участки дорог. Об этом сообщают жители Владивостока. Например, тротуар от рынка на Луговой до Баляева.
Ранее в мэрии Владивостока рассказали, что дороги и подъемы по старинке засыпают песко-соляной смесью (ее видно сразу), а вот пешеходные зоны в некоторых местах обрабатывают «незаметным» химическим реагентом «Бионорд».
Напомним, что прокуратура Приморья начала проверочные мероприятия в связи с жалобами на неудовлетворительное состояние дорог и тротуаров после снегопада. Поводом для вмешательства стали сообщения в СМИ, многочисленные обращения жителей в социальных сетях, а также информация о пострадавших на скользких тротуарах.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке за неочищенные дворы штрафуют УК. Они могут заплатить от 80 до 100 тысяч рублей.