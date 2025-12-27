Врач раскрыл нетипичную причину боли в груди

Многие привыкли связывать боль в груди исключительно с проблемами сердца, но причина может быть совсем другой. Главный специалист-эксперт центра доказательной медицины «Рассвет», врач-психиатр Артем Гилев рассказал KP.RU, что подобные ощущения иногда возникают из-за тревожных или депрессивных расстройств.
«В частности, при тревожном расстройстве головной мозг может запускать имитацию сердечно-сосудистых заболеваний: боли в сердце, одышка. Как и почему это происходит — для ученых пока загадка», — отметил эксперт.
По словам врача, если такие симптомы сохраняются длительное время и заметно ухудшают качество жизни, специалист может назначить лечение психического расстройства. Речь идет о рецептурных препаратах, включая антидепрессанты. В ряде случаев после начала терапии так называемые «сердечные» симптомы полностью исчезают.
При этом психические расстройства — не единственная необычная причина боли в груди. Такие ощущения могут возникать при заболеваниях органов дыхания, например пневмонии или плеврите, а также при проблемах с пищеварением — язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки или рефлюксной болезни.
Ранее врач Сергей Попов предупредил россиян о нетипичных симптомах инфаркта. Пациенты не всегда чувствуют классическую боль в сердце.