Как быстро проверить качество праздничных продуктов перед Новым годом — топ лайфхаков

В суете предновогодних хлопот легко упустить из виду важные детали — и случайно приобрести продукты не лучшего качества. А ведь даже одно испорченное блюдо может омрачить праздник и испортить настроение всей семье. Чтобы не рисковать здоровьем гостей и не превратить долгожданное застолье в неприятный сюрприз, воспользуйтесь простыми, но надёжными способами проверки свежести продуктов.