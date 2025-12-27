Умер главный герой фильма «Меня зовут Кожа» Нурлан Сегизбаев

Нурлан Сегизбаев являлся кандидатом философских наук, членом Союза кинематографистов Казахстана. Он посвятил свою жизнь искусству, слову и осмыслению человеческих ценностей. Его творчество служило примером того, как кино может воспитывать, вдохновлять и поднимать важные философские и нравственные темы.