В Приморье на праздники усилят рейды по выявлению пьяных водителей

В предновогодние дни и на протяжении праздников Госавтоинспекция Приморского края проведёт массовые проверки водителей на состояние опьянения. Для патрулирования дорог будут задействованы дополнительные экипажи, в том числе сотрудники аппарата управления.
В управлении госавтоинспекции по Приморскому краю подчеркнули, что рейды по выявлению нетрезвых водителей проводятся регулярно, но в праздничный период их интенсивность возрастает. Ведомство открыто предупреждает автолюбителей о предстоящих массовых проверках, чтобы предотвратить нарушения.
«Предупреждаем водителей о проведении массовых проверок и напоминаем об уголовной ответственности за нетрезвое вождение. За пьяную езду в этом году к уголовной ответственности уже привлечены десятки человек, а по решению суда изъято более 200 транспортных средств», — прокомментировали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Статистика текущего года свидетельствует о серьёзности проблемы: с начала 2024 года алкогольное опьянение стало причиной 784 ДТП, из них 373 — с пострадавшими. В этих авариях погибли 47 человек, ещё 515 получили травмы, было повреждено более тысячи автомобилей.
Таким образом, усиление контроля в праздники — это мера, направленная на предотвращение новых трагедий. В Госавтоинспекции призывают водителей быть ответственными и не садиться за руль в состоянии опьянения, выбирая альтернативные способы передвижения.