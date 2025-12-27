Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье на праздники усилят рейды по выявлению пьяных водителей

Инспекторы ГАИ предупреждают о дополнительных нарядах ДПС и напоминают об уголовной ответственности за нетрезвое вождение.

Источник: Аргументы и факты

В предновогодние дни и на протяжении праздников Госавтоинспекция Приморского края проведёт массовые проверки водителей на состояние опьянения. Для патрулирования дорог будут задействованы дополнительные экипажи, в том числе сотрудники аппарата управления.

В управлении госавтоинспекции по Приморскому краю подчеркнули, что рейды по выявлению нетрезвых водителей проводятся регулярно, но в праздничный период их интенсивность возрастает. Ведомство открыто предупреждает автолюбителей о предстоящих массовых проверках, чтобы предотвратить нарушения.

«Предупреждаем водителей о проведении массовых проверок и напоминаем об уголовной ответственности за нетрезвое вождение. За пьяную езду в этом году к уголовной ответственности уже привлечены десятки человек, а по решению суда изъято более 200 транспортных средств», — прокомментировали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Статистика текущего года свидетельствует о серьёзности проблемы: с начала 2024 года алкогольное опьянение стало причиной 784 ДТП, из них 373 — с пострадавшими. В этих авариях погибли 47 человек, ещё 515 получили травмы, было повреждено более тысячи автомобилей.

Таким образом, усиление контроля в праздники — это мера, направленная на предотвращение новых трагедий. В Госавтоинспекции призывают водителей быть ответственными и не садиться за руль в состоянии опьянения, выбирая альтернативные способы передвижения.