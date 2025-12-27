В Приморье на праздники усилят рейды по выявлению пьяных водителей

«Предупреждаем водителей о проведении массовых проверок и напоминаем об уголовной ответственности за нетрезвое вождение. За пьяную езду в этом году к уголовной ответственности уже привлечены десятки человек, а по решению суда изъято более 200 транспортных средств», — прокомментировали в пресс-службе Госавтоинспекции.