Как встретить Новый год без тяжёлого похмелья, советует приморский нарколог

Новогодние праздники становятся настоящим испытанием для тех, кто встал на рельсы здорового образа жизни и бросил пить. Допустим, человек не употребляет алкоголь несколько недель, месяцев или целый год. Но наступает 31 декабря, и трезвенник резко срывается с катушек. По словам главного врача Приморского краевого наркологического диспансера Аркадия Юхименко, часто в таких случаях без помощи наркологов не обойтись. Поэтому лучше не начинать.
«Праздник без алкоголя — не праздник» — мощный социальный стереотип, который срабатывает автоматически.
«Алкоголь часто воспринимается как простой и быстрый способ снять напряжение, усталость. У людей много свободного времени, снижается контроль со стороны работы и коллектива», — говорит нарколог.
В группе риска — те, кто имел ранее серьёзные проблемы с алкоголем, кому поставили диагноз «хронический алкоголизм» и был пройден курс терапии. Новый год — большой соблазн для завязавших с зелёным змием.
«Необходимо заранее продумать план праздников без алкоголя. Принять специальные лекарственные препараты, назначенные наркологом. Найти компанию или формат, где употребление не является центром мероприятия: поездка, спорт, прогулки, настольные игры, кино, волонтёрство. Попросите поддержку у близких, уберите с праздничного стола и из дома запасы спиртного», — рекомендует Александр Юхименко.
Важно сказать в компании выпивающих твёрдое «нет». По мнению нарколога, вопреки устоявшемуся стереотипу, не пить — нормально. Это не странность и не аскеза, а осознанный выбор. Можно использовать простые фразы: «я за рулём», «принимаю лекарства, нельзя», «плохо переношу алкоголь, не хочу портить себе праздник».
«Часто люди даже с уважением относятся к тем, кто способен сказать “нет”. К тому же вы лучше запомните праздник, сохраните энергию и точно не начнёте год с тяжёлого похмелья», — заключил собеседник.
Благодарим за помощь Приморский региональный центр общественного здоровья.