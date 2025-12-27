Как встретить Новый год без тяжёлого похмелья, советует приморский нарколог

Новогодние праздники становятся настоящим испытанием для тех, кто встал на рельсы здорового образа жизни и бросил пить. Допустим, человек не употребляет алкоголь несколько недель, месяцев или целый год. Но наступает 31 декабря, и трезвенник резко срывается с катушек. По словам главного врача Приморского краевого наркологического диспансера Аркадия Юхименко, часто в таких случаях без помощи наркологов не обойтись. Поэтому лучше не начинать.