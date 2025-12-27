Ричмонд
Незакреплённая скамейка стоила хабаровской УК 300 тыс выплаты ребенку

Несчастный случай на детской площадке привёл к судебному решению.

Источник: Freepik

В Хабаровске в начале июня 2025 года на детской площадке во дворе дома по улице Александровской в Хабаровске произошёл несчастный случай: на 7‑летнего мальчика упала незакреплённая скамейка.

Ребёнок получил перелом стопы и был доставлен в медицинское учреждение.

Прокуратура провела проверку и установила, что ответственность за содержание площадки несёт управляющая компания. Организация не обеспечила безопасность установленных конструкций, что стало причиной травмы.

Для защиты прав несовершеннолетнего прокурор направил в суд иск к ООО «Розенталь Групп “Ботейн”» о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования в полном объёме, постановив выплатить 300 тысяч рублей. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.

После инцидента скамейка была закреплена надлежащим образом. Случай демонстрирует важность систематического контроля за состоянием детских площадок и ответственность управляющих компаний за обеспечение безопасности дворовой инфраструктуры.