Горнолыжный сезон готовятся открыть сегодня на ГЛК «Хехцир»

В последние предновогодние выходные гостей примет трасса «Самолётка».

Источник: Хабаровский край сегодня

Горнолыжный сезон готовы открыть на ГЛК «Хехцир». Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», любителей зимних активностей ждут на склоне уже сегодня, 27 декабря с 13 часов.

— Сегодня мы открываем первую трассу — «Самолетку». На склоне «Полковник» идет активное оснежение. Тюбинговая трасса тоже в процессе подготовки, поэтому пока недоступна, — проинформировали в официальных социальных сетях ГЛК «Хехцир».

Напомним, в конце ноября на территории горнолыжного комплекса параллельно с подготовкой инфраструктуры прошли совместные учения спасательных служб с участием авиации. Спасатели отработали эвакуацию пострадавших, подтвердив высокий уровень готовности персонала к реагированию в нештатных и чрезвычайных ситуациях. После этого специалисты комплекса начали готовить трассы.

Ранее в администрации ГЛК также предупреждали о корректировке цен на услуги:

— Повышение будет умеренным и не повлияет на доступность отдыха. Все социальные льготы сохраняются в полном объеме. Скидки по-прежнему будут действовать для многодетных семей, участников специальной военной операции и пенсионеров Хабаровского края, — сообщали на ГЛК «Хехцир».

Задать интересующие вопросы можно администратору по телефону 8 (800) 234−15−14 (ежедневно с 9:00 до 18:00).