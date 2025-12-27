Горнолыжный сезон готовятся открыть сегодня на ГЛК «Хехцир»

Горнолыжный сезон готовы открыть на ГЛК «Хехцир». Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», любителей зимних активностей ждут на склоне уже сегодня, 27 декабря с 13 часов.
— Сегодня мы открываем первую трассу — «Самолетку». На склоне «Полковник» идет активное оснежение. Тюбинговая трасса тоже в процессе подготовки, поэтому пока недоступна, — проинформировали в официальных социальных сетях ГЛК «Хехцир».
Напомним, в конце ноября на территории горнолыжного комплекса параллельно с подготовкой инфраструктуры прошли совместные учения спасательных служб с участием авиации. Спасатели отработали эвакуацию пострадавших, подтвердив высокий уровень готовности персонала к реагированию в нештатных и чрезвычайных ситуациях. После этого специалисты комплекса начали готовить трассы.
Ранее в администрации ГЛК также предупреждали о корректировке цен на услуги:
— Повышение будет умеренным и не повлияет на доступность отдыха. Все социальные льготы сохраняются в полном объеме. Скидки по-прежнему будут действовать для многодетных семей, участников специальной военной операции и пенсионеров Хабаровского края, — сообщали на ГЛК «Хехцир».
