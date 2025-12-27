Горнолыжный сезон готовятся открыть сегодня на ГЛК «Хехцир»

— Повышение будет умеренным и не повлияет на доступность отдыха. Все социальные льготы сохраняются в полном объеме. Скидки по-прежнему будут действовать для многодетных семей, участников специальной военной операции и пенсионеров Хабаровского края, — сообщали на ГЛК «Хехцир».