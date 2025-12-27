Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский: На крышах в Белоруссии стоят антенны, помогающие наводить БПЛА ВС РФ

На крышах пятиэтажных домов в Белоруссии находится оборудование, помогающее Вооруженным силам России наводить свои дроны на цели в западных регионах Украины. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

На крышах пятиэтажных домов в Белоруссии находится оборудование, помогающее Вооруженным силам России наводить свои дроны на цели в западных регионах Украины. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

— По информации нашей разведки, оборудование, которое используется в ударах против Украины, в населенных пунктах Белоруссии рядом с границей установлено в том числе на жилых домах. На крышах обычных пятиэтажек стоят антенны и другое оборудование, помогающее наводить беспилотники на объекты в наших западных регионах, — написал он в Telegram-канале.

По его словам, с помощью Минска Москва пытается обойти позиции ПВО Украины, передает Lenta.ru.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин доложил главе страны Александру Лукашенко о ходе заступления российского ракетного комплекса «Орешник». Об этом 24 декабря сообщили в БелТА.

По словам главы Минобороны, белорусский лидер был детально проинформирован по всем интересующим его вопросам. Обсуждалось также военное и военно-техническое сотрудничество с РФ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше