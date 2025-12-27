Ричмонд
«Зенит» из Казани в 11-й раз выиграл Суперкубок России по волейболу

Казанский волейбольный клуб «Зенит» в очередной раз стал обладателем Суперкубка России. В финальном матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, команда одержала победу над новосибирским «Локомотивом». Об этом сообщил ВК «Зенит» в официальном Telegram-канале.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу казанского коллектива. Подопечные тренера Алексея Вербова уверенно взяли первые две партии (25:19, 25:17), затем уступили третью (23:25), но в четвёртой вновь добились перевеса (25:21), закрепив общую победу.

В полуфинальной стадии турнира казанцы в напряжённом пятисетовом поединке одолели петербургский «Зенит». «Локомотив» же в другой полуфинальной паре оказался сильнее московского «Динамо».

Эта победа стала для казанского «Зенита» уже третьей подряд и одиннадцатой в истории турнира. Таким образом, клуб упрочил своё положение абсолютного рекордсмена по количеству завоёванных Суперкубков России.

Ранее президент РФС Александр Дюков выразил уверенность, что российские футбольные клубы и сборная вернутся в Европу в 2026 году. Кроме того, стало известно, что ФИФА приняла решение об отмене отстранения российских команд U-17 от участия в международных турнирах.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.