«Зенит» из Казани в 11-й раз выиграл Суперкубок России по волейболу

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу казанского коллектива. Подопечные тренера Алексея Вербова уверенно взяли первые две партии (25:19, 25:17), затем уступили третью (23:25), но в четвёртой вновь добились перевеса (25:21), закрепив общую победу.
Эта победа стала для казанского «Зенита» уже третьей подряд и одиннадцатой в истории турнира. Таким образом, клуб упрочил своё положение абсолютного рекордсмена по количеству завоёванных Суперкубков России.
Ранее президент РФС Александр Дюков выразил уверенность, что российские футбольные клубы и сборная вернутся в Европу в 2026 году. Кроме того, стало известно, что ФИФА приняла решение об отмене отстранения российских команд U-17 от участия в международных турнирах.
