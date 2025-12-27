«Зенит» из Казани в 11-й раз выиграл Суперкубок России по волейболу

Ранее президент РФС Александр Дюков выразил уверенность, что российские футбольные клубы и сборная вернутся в Европу в 2026 году. Кроме того, стало известно, что ФИФА приняла решение об отмене отстранения российских команд U-17 от участия в международных турнирах.