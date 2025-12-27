В России появится единый формат тестирования иностранцев на знание языка

Мигранты с 1 января 2026 года будут сдавать тестирование на знание русского языка только в компьютерном формате и с применением дистанционных технологий. Об этом сообщили изданию РИА Новости в Минобрнауки РФ.
«С 1 января 2026 года государственные учреждения обязаны проводить экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий», — отмечается в тексте.
Уточняется, что сейчас ведётся подготовительная работа, направленная на внедрение этой меры. По данным министерства, она должна повысить прозрачность экзаменационного процесса и уменьшить влияние человеческого фактора при оценке результатов.
В Минобрнауки также уточнили, что новые правила предусматривают ежемесячное обновление экзаменационных заданий и отказ от прежней практики публикации ответов в открытом доступе.
На сегодняшний день экзамен можно сдать в 203 пунктах, расположенных во всех субъектах России и за её пределами. Контроль и надзор за проведением экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для иностранных граждан осуществляет Рособрнадзор.
Ранее сообщалось, что в Россию могут привлечь один миллион трудовых мигрантов из Индии с целью компенсации дефицита высококвалифицированных кадров.