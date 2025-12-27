Приговор по делу об убийстве генерала Кириллова огласят в январе

«Оглашение приговора ожидается в январе», — сообщил источник агентства.
Напомним, по делу проходит «квартет убийц»: Ахмаджон Курбонов*, Батухан Точиев*, Рамазан Падиев* и Роберт Сафарян*. В ходе судебных прений гособвинитель настаивал на назначении Курбонову* пожизненного лишения свободы. Для остальных подсудимых прокуратура запросила наказание в виде лишения свободы на сроки от 24 до 28 лет.
А ранее силовики установили имя человека, устроившего смертельный взрыв на Елецкой улице в Москве, в котором погиб он сам и двое сотрудников ДПС. Злоумышленником оказался 24-летний Павел Г., уроженец Ивановской области, 2001 года рождения. Мужчина работал прессовщиком на ткацком предприятии «Красный октябрь» в посёлке Каменка. На месте взрыва нашли фрагменты его паспорта.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
* Лица, признанные Росфинмониторингом террористами-экстремистами.