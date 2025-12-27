Приговор по делу об убийстве генерала Кириллова огласят в январе

А ранее силовики установили имя человека, устроившего смертельный взрыв на Елецкой улице в Москве, в котором погиб он сам и двое сотрудников ДПС. Злоумышленником оказался 24-летний Павел Г., уроженец Ивановской области, 2001 года рождения. Мужчина работал прессовщиком на ткацком предприятии «Красный октябрь» в посёлке Каменка. На месте взрыва нашли фрагменты его паспорта.