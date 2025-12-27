Ричмонд
Приговор по делу об убийстве генерала Кириллова огласят в январе

Приговор по уголовному делу о теракте, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощника майора Ильи Поликарпова, будет оглашён Вторым Западным окружным военным судом в январе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на участника процесса.

Источник: Life.ru

«Оглашение приговора ожидается в январе», — сообщил источник агентства.

Напомним, по делу проходит «квартет убийц»: Ахмаджон Курбонов*, Батухан Точиев*, Рамазан Падиев* и Роберт Сафарян*. В ходе судебных прений гособвинитель настаивал на назначении Курбонову* пожизненного лишения свободы. Для остальных подсудимых прокуратура запросила наказание в виде лишения свободы на сроки от 24 до 28 лет.

А ранее силовики установили имя человека, устроившего смертельный взрыв на Елецкой улице в Москве, в котором погиб он сам и двое сотрудников ДПС. Злоумышленником оказался 24-летний Павел Г., уроженец Ивановской области, 2001 года рождения. Мужчина работал прессовщиком на ткацком предприятии «Красный октябрь» в посёлке Каменка. На месте взрыва нашли фрагменты его паспорта.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Лица, признанные Росфинмониторингом террористами-экстремистами.

Узнать больше по теме
Игорь Кириллов: биография генерал-лейтенанта ВС РФ и Героя Российской Федерации
Представители высшего офицерского состава — приоритетная цель противника во время боевых действий. В декабре 2024 года на генерал-лейтенанта Игоря Кириллова совершили покушение, в результате которого он погиб. Собрали главные факты о биографии офицера ВС РФ.
Читать дальше