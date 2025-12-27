В Сургуте ожидается морозный день: в каких классах объявили актировку

Сегодня в школах Сургута на занятия придут только старшеклассники.
По данным сервиса Gismeteo, 27 декабря в Сургуте (ХМАО) прогнозируется температура воздуха от −30 до −20 градусов. В течение дня ожидается небольшой снег при скорости ветра 2−4 м/с.
Актированные дни для первой смены.
В Сургуте из ‑за понижения температуры воздуха принято решение отменить занятия для учащихся 1−8-х классов, посещающих школу в первую смену. Мера распространяется на все общеобразовательные учреждения города.
Когда в ХМАО объявляют актированные дни.
Решение об отмене очных занятий принимают с учетом температуры воздуха и силы ветра. Если уроки отменяют, школы переходят на дистанционное обучение — такая практика действует в регионе с 2020 года.
Для младших школьников (1−4 классы) занятия отменяют при температуре от −24 градусов (если ветер сильнее 10 м/с) до −29 (без ветра). Для учащихся 1−9 классов порог ниже: от −27 градусов (при сильном ветре) до −32 (в безветренную погоду). Старшеклассники (10−11 классы) остаются дома при температуре от −31 (если ветер превышает 10 м/с) до −36 (без ветра).