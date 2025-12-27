Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу

«Половина россиян (50%) признались, что не смотрят новогодние шоу. Среди тех, кому формат все же близок, лидирует классика на федеральных каналах — ее выбирают 31%. Значительно реже зрители обращаются к онлайн-версиям и нарезкам “огоньков” прошлых лет в соцсетях (8%), праздничным проектам независимых студий в интернете (7%) и новогодним стримам или спецвыпускам блогеров (4%)», — говорится в исследовании, в котором приняли участие 2 069 интернет-пользователей.