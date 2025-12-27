Новые требования к маркировке товаров готовят для маркетплейсов

В карточке также должна будет присутствовать специальная отметка, подтверждающая легальность товара и его наличие в государственной системе, что позволит покупателям проверить информацию через соответствующее мобильное приложение. Михаил Дубин пояснил, что действующий закон «О платформенной экономике» уже содержит требования по маркированным товарам, однако они сформулированы для онлайн-торговли недостаточно жёстко. Эксперт выступает за унификацию правил, обязывающую всех продавцов регистрироваться в системе маркировки, а площадки — проверять данные через «Честный знак» и верифицировать карточки соответствующих товаров.