Стало известно, сколько вкладов россияне держат в рублях

По итогам ноября 2025 года доля рублёвых вкладов физических лиц в банковской системе достигла 94,5%. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 92,4%. Текущее значение стало рекордным за весь период наблюдений и говорит о том, что предпочтения россиян в пользу рублёвых накоплений становятся всё более устойчивыми.