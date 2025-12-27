Ричмонд
Стало известно, сколько вкладов россияне держат в рублях

РИА Новости: Россияне хранят почти 95% своих вкладов в рублях.

Источник: Комсомольская правда

Граждане России активно переводят свои сбережения в рубли. На данный момент более 94% всех вкладов сосредоточены в национальной валюте, о чём свидетельствуют данные, предоставленные РИА Новости и основанные на информации от Банка России.

По итогам ноября 2025 года доля рублёвых вкладов физических лиц в банковской системе достигла 94,5%. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 92,4%. Текущее значение стало рекордным за весь период наблюдений и говорит о том, что предпочтения россиян в пользу рублёвых накоплений становятся всё более устойчивыми.

При этом доля валютных сбережений продолжает снижаться. В настоящее время иностранная валюта занимает лишь 5,5% от всего объёма депозитов. До введения масштабных санкций доля валютных накоплений превышала 20%. Однако ужесточение ограничений побудило граждан постепенно переводить свои средства в рублёвые инструменты, которые сегодня воспринимаются как более надёжный способ сохранения капитала.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина ранее подчеркнула необходимость высокой ключевой ставки для борьбы с инфляцией. Позднее она высказала свои предположения о том, как будет развиваться ситуация с ключевой ставкой к 2027 году.

