Стало известно, сколько вкладов россияне держат в рублях

Граждане России активно переводят свои сбережения в рубли. На данный момент более 94% всех вкладов сосредоточены в национальной валюте, о чём свидетельствуют данные, предоставленные РИА Новости и основанные на информации от Банка России.
По итогам ноября 2025 года доля рублёвых вкладов физических лиц в банковской системе достигла 94,5%. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 92,4%. Текущее значение стало рекордным за весь период наблюдений и говорит о том, что предпочтения россиян в пользу рублёвых накоплений становятся всё более устойчивыми.
При этом доля валютных сбережений продолжает снижаться. В настоящее время иностранная валюта занимает лишь 5,5% от всего объёма депозитов. До введения масштабных санкций доля валютных накоплений превышала 20%. Однако ужесточение ограничений побудило граждан постепенно переводить свои средства в рублёвые инструменты, которые сегодня воспринимаются как более надёжный способ сохранения капитала.
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина ранее подчеркнула необходимость высокой ключевой ставки для борьбы с инфляцией. Позднее она высказала свои предположения о том, как будет развиваться ситуация с ключевой ставкой к 2027 году.