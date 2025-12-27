Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, находясь с визитом в Москве, высказался о контрасте между предновогодним убранством российской столицы и сообщениями о конфликте на Украине.
— Глядя на предновогоднюю подсветку по всей Москве, сложно поверить, что рядом идет вооруженный конфликт. Это демонстрирует мощь России, — написал он в социальной сети Ameba.
По его мнению, отношения между Россией и Японией сейчас находятся в наихудшей ситуации за почти четыре года после начала СВО.
Колумнист издания Forbes Уэсли Александр Хилл заявил, что Москве удалось вывести туристическую отрасль на новый уровень, несмотря на санкционное давление. Он отметил, что столица России смогла стать одним из ведущих городов мира по темпам развития туризма.
По его словам, инициатива по перестройке туристической политики на фоне ограничений позволила Москве сохранить динамику и успешно привлечь новых гостей. В 2023 году город посетили около 2,3 миллиона иностранных туристов.