В Тюмени резко потеплеет почти на 20 градусов

В Тюмени потеплеет до −11 градусов.
В Тюмени, 27 декабря, ожидается резкое потепление. В дневные часы температура воздуха повысится до −11 градусов, а ночью местами может похолодать до −19.
«В субботу, 27 декабря, в Тюмени облачно с прояснениями. Днем −11, −16, местами −21. Ночью −14, −19», — отмечается в сообщении Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. По оценкам метеорологов, ожидается потепление, возможен небольшой снег.
На протяжении суток в регионе сохранится юго-западный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Влажность воздуха составит 83%. В школах города занятия пройдут в обычном режиме.