Незаконное такси обернулось депортацией для 11 водителей в Артеме

В Артемовском городском округе полиция выявила 11 иностранных граждан, незаконно оказывавших услуги такси. Их принудительно выдворят с территории страны, сообщает «Комсомольской правды — “Дальний Восток” со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии провели рейд в районе улицы Владимира Сайбеля, где проверили у иностранцев документы, законность пребывания и право на трудовую деятельность в РФ.
В ходе проверки выявили 12 нарушений российского законодательства. Установлено, что иностранцы незаконно оказывали услуги по перевозке пассажиров. На них составили административные протоколы.
Всем нарушителям назначили наказание в виде штрафа с выдворением. До момента перемещения за пределы страны иностранцев поместили в Центр временного содержания. Кроме того, им запретили въезд на территорию России на пять лет.
