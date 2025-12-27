Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Незаконное такси обернулось депортацией для 11 водителей в Артеме

11 таксистов-нелегалов принудительно выдворят из России.

Источник: Комсомольская правда

В Артемовском городском округе полиция выявила 11 иностранных граждан, незаконно оказывавших услуги такси. Их принудительно выдворят с территории страны, сообщает «Комсомольской правды — “Дальний Восток” со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии провели рейд в районе улицы Владимира Сайбеля, где проверили у иностранцев документы, законность пребывания и право на трудовую деятельность в РФ.

В ходе проверки выявили 12 нарушений российского законодательства. Установлено, что иностранцы незаконно оказывали услуги по перевозке пассажиров. На них составили административные протоколы.

Всем нарушителям назначили наказание в виде штрафа с выдворением. До момента перемещения за пределы страны иностранцев поместили в Центр временного содержания. Кроме того, им запретили въезд на территорию России на пять лет.

Ранее «Комсомолка» писала о завершении расследования дела о крупной контрабанде морского гребешка. Под суд пойдут бизнесмены и чиновник.