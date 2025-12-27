Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мигранты будут проходить тестирование на знание русского языка по новым правилам

Проведение экзамена для мигрантов на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства с 1 января 2026 года будет осуществляться только при помощи компьютера с применением дистанционных технологий. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Мигранты в 2026 году будут сдавать тест по русскому языку на компьютерах.

Проведение экзамена для мигрантов на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства с 1 января 2026 года будет осуществляться только при помощи компьютера с применением дистанционных технологий. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

«С 1 января 2026 года … государственные учреждения обязаны проводить экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий», — сказали в Министерстве. Информацию публикует РИА Новости (РИАН).

В настоящее время проводятся подготовительные работы по внедрению данной меры, направленной на повышение прозрачности экзаменационных процедур и снижение влияния человеческого фактора при оценке знаний. В соответствии с новыми подходами также вводится ежемесячное обновление экзаменационных заданий и прекращается ранее действовавшая практика размещения ответов на них в открытом доступе.

На сегодняшний день возможность прохождения экзамена обеспечена в 203 пунктах, расположенных на территории всех субъектов России, а также за ее пределами. Контроль и надзор за проведением экзамена для иностранных граждан по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства осуществляет Рособрнадзор.

Ранее стало известно, что с июля по сентябрь более 35% мигрантов не смогли сдать экзамен по русскому языку с первой попытки. Иностранные граждане проходили комплексное тестирование по русскому языку как иностранному, основам законодательства и истории России для получения разрешения на работу. Всего экзамен прошли 275 609 человек, из них успешно справились с испытанием 86,9%. В Минобрнауки уточнили, что экзамен проводился в 203 пунктах на территории всех субъектов РФ, а также на площадках в Узбекистане и Таджикистане, передает 360.ru.