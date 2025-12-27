Мигранты будут проходить тестирование на знание русского языка по новым правилам

Ранее стало известно, что с июля по сентябрь более 35% мигрантов не смогли сдать экзамен по русскому языку с первой попытки. Иностранные граждане проходили комплексное тестирование по русскому языку как иностранному, основам законодательства и истории России для получения разрешения на работу. Всего экзамен прошли 275 609 человек, из них успешно справились с испытанием 86,9%. В Минобрнауки уточнили, что экзамен проводился в 203 пунктах на территории всех субъектов РФ, а также на площадках в Узбекистане и Таджикистане, передает 360.ru.