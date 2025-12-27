Мигранты будут проходить тестирование на знание русского языка по новым правилам

Мигранты в 2026 году будут сдавать тест по русскому языку на компьютерах.
Проведение экзамена для мигрантов на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства с 1 января 2026 года будет осуществляться только при помощи компьютера с применением дистанционных технологий. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.
«С 1 января 2026 года … государственные учреждения обязаны проводить экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий», — сказали в Министерстве. Информацию публикует РИА Новости (РИАН).
В настоящее время проводятся подготовительные работы по внедрению данной меры, направленной на повышение прозрачности экзаменационных процедур и снижение влияния человеческого фактора при оценке знаний. В соответствии с новыми подходами также вводится ежемесячное обновление экзаменационных заданий и прекращается ранее действовавшая практика размещения ответов на них в открытом доступе.
На сегодняшний день возможность прохождения экзамена обеспечена в 203 пунктах, расположенных на территории всех субъектов России, а также за ее пределами. Контроль и надзор за проведением экзамена для иностранных граждан по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства осуществляет Рособрнадзор.
Ранее стало известно, что с июля по сентябрь более 35% мигрантов не смогли сдать экзамен по русскому языку с первой попытки. Иностранные граждане проходили комплексное тестирование по русскому языку как иностранному, основам законодательства и истории России для получения разрешения на работу. Всего экзамен прошли 275 609 человек, из них успешно справились с испытанием 86,9%. В Минобрнауки уточнили, что экзамен проводился в 203 пунктах на территории всех субъектов РФ, а также на площадках в Узбекистане и Таджикистане, передает 360.ru.