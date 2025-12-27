Ричмонд
«Жить без тебя не могу»: Елена Товстик написала кровью письмо бывшему супругу

Бизнесмен Роман Товстик рассказал, что экс-жена Елена в период расставания написала ему письмо кровью. Он показал в интервью журналистке Ксении Собчак фото письма, в котором написано «Я тебя люблю, жить без тебя не могу. Моя кровь».

— Я зашел в дом, и на полу в ее комнате лежала фотография — написанное письмо и наш с Полиной снимок. Я сначала подумал, что это краска, — сообщил предприниматель в программе на YouTube-канале «Осторожно, Собчак».

По его словам, сначала он подумал, что письмо написала дочь Аня, любящая экспериментировать с красками. Сейчас он также не исключает, что это была краска.

— Я экспертизу не брал, может быть, это вообще не кровь, но выглядит как кровь, — заявил Товстик.

В интервью журналистке Ксении Собчак Елена Товстик зачитала гневное письмо дочери Ани, обращенное к ней. В нем девочка грубо высказалась в адрес матери. На данный момент она живет с отцом и настроена против родительницы. После этого выпуска Собчак взяла интервью у Полины Дибровой, Романа Товстика и Ани. По ее словам, она жалеет, что выразила свои чувства в такой резкой форме.