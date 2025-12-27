«Жить без тебя не могу»: Елена Товстик написала кровью письмо бывшему супругу

В интервью журналистке Ксении Собчак Елена Товстик зачитала гневное письмо дочери Ани, обращенное к ней. В нем девочка грубо высказалась в адрес матери. На данный момент она живет с отцом и настроена против родительницы. После этого выпуска Собчак взяла интервью у Полины Дибровой, Романа Товстика и Ани. По ее словам, она жалеет, что выразила свои чувства в такой резкой форме.