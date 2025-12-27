Почему автомобильные шины вас убивают — Роскачество нашло скрытый канцероген в резине

IrkutskMedia, 27 декабря. С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу новый ГОСТ Р 51893−2024, который ограничивает использование опасного сырья при производстве автомобильных шин. Документ устанавливает жесткий предел содержания водородов области залива (% HBay) — индикатора канцерогенных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), выделяющихся при износе шин. Уже с 2026 года заработает дифференцированный экологический сбор: за опасные шины производители будут платить больше, а средства направят на безопасную утилизацию токсичной резиновой пыли и отходов.
Роскачество провело собственное исследование десяти популярных моделей шин, закупленных на маркетплейсах, чтобы проверить соответствие новым стандартам. Проверке подверглись как отечественные, так и китайские бренды. В качестве ключевого показателя эксперты измеряли содержание HBay — этот параметр отражает количество опасных высокоароматических масел в протекторе шины, а значит, и риск выделения канцерогенной пыли.
Результаты показали полное разделение рынка. Все российские шины — Pirelli SCORPION ICE ZERO 2, «Кама» NU-301, Ikon tyres Autograph Aqua 3 SUV и CORDIANT Snow Cross — полностью соответствуют норме ГОСТа (≤ 0,25% HBay). Китайские модели — Sunfull, HiFly, MIRAGE, Kustone, GoForm и Ovation — превысили допустимый порог от 3,2 до 7,7 раза. Особенно опасной оказалась модель Hifly HF201, которую уже более десяти лет назад выявляли как рискованную на зарубежных рынках.
Эксперты подчёркивают, что использование дешёвых высокоароматических масел, известных как «красное масло», снижает себестоимость производства, но создаёт скрытую угрозу для здоровья. Полициклические ароматические углеводороды попадают в шины именно через такие технологические масла. Некоторые из этих веществ, в частности бензо (а)пирен, признаны канцерогенами и способны способствовать развитию онкологических заболеваний.
По данным исследований, выбросы ПАУ от износа шин могут в шесть-семь раз превышать нормы по стандарту «Евро-6» для выхлопов. Таким образом, даже современный экологичный автомобиль с небезопасными шинами становится источником канцерогенной пыли.
Представители Госдумы и экологических организаций отмечают, что новые ГОСТ и экосбор — это важный шаг в защите здоровья граждан, особенно детей, играющих на площадках с резиновым покрытием.
«Данные Роскачества подтверждают серьезную угрозу, о которой эксперты говорят давно: шинная взвесь — это скрытый канцероген в воздухе наших городов. Дети, играющие на площадках из резиновой крошки, — в группе особого риска. Утвержденные нормирования по ГОСТу и введение экономических механизмов, учитывающих состав шин, — это последовательный шаг в рамках развития законодательства. Как депутат и врач, я вижу в этом ключевой фактор для сбережения здоровья граждан, особенно подрастающего поколения. Безопасные и качественные шины должны стать нормой», — подчеркнула первый заместитель председателя Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Специалисты подчеркивают, что использование «красного масла» — это не только экологическое преступление, но и форма недобросовестной конкуренции. За счет крайне низкой стоимости такого сырья производитель может демпинговать, выставляя на рынок шины по привлекательной цене, несоразмерной их реальной опасности, будущим издержкам на утилизацию опасных отходов и затратам на восстановление ущерба здоровью населения от канцерогенной пыли, что в конечном итоге ложится на общество и систему здравоохранения.
Автоэксперт, член президиума Общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто, отметил, что планируемый экосбор затронет лишь узкий сегмент опасного импорта, создавая для него экономический барьер, тогда как для остального рынка, уже работающего по современным стандартам, сохранится базовая ставка. По его мнению, это решение поддержит отечественных производителей, которые давно используют безопасные технологии, и в итоге сделает рынок честнее, а воздух — чище.