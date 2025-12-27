Почему автомобильные шины вас убивают — Роскачество нашло скрытый канцероген в резине

«Данные Роскачества подтверждают серьезную угрозу, о которой эксперты говорят давно: шинная взвесь — это скрытый канцероген в воздухе наших городов. Дети, играющие на площадках из резиновой крошки, — в группе особого риска. Утвержденные нормирования по ГОСТу и введение экономических механизмов, учитывающих состав шин, — это последовательный шаг в рамках развития законодательства. Как депутат и врач, я вижу в этом ключевой фактор для сбережения здоровья граждан, особенно подрастающего поколения. Безопасные и качественные шины должны стать нормой», — подчеркнула первый заместитель председателя Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.