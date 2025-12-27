Гидрометцентр предупредил о метели на российских курортах в выходные

Синоптики также сообщили, что в муниципальном образовании город-курорт Сочи и федеральной территории Сириус ожидаются «сильный ливневый дождь, в мокрый снег, очень сильные осадки, в предгорьях и горах очень сильный снег, сильная метель, гроза». «На побережье заморозки до −2 градусов, в предгорьях до −5; сильное налипание мокрого снега, ветер до 25 метров в секунду, в горах 30−35, снежные заносы, гололедица», — уточняют синоптики.