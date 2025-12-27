Гидрометцентр предупредил о метели на российских курортах в выходные

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сильный снег и дождь накроет Крым и курорты Краснодарского края в выходные, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
«В Крыму мокрый снег и снег ночью 27 декабря, ночью и днем 28 декабря очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, метель, ветер 27−28 декабря 20−25 метров в секунду, а 27 декабря до 30 метров в секунду, 29 декабря 17−22 метра в секунду. В Краснодарском крае: очень сильные осадки: мокрый снег, дождь, снег, сильный гололед, сильное гололедно-изморозевое отложение, метель», — сказали в Гидрометцентре.
Синоптики также сообщили, что в муниципальном образовании город-курорт Сочи и федеральной территории Сириус ожидаются «сильный ливневый дождь, в мокрый снег, очень сильные осадки, в предгорьях и горах очень сильный снег, сильная метель, гроза». «На побережье заморозки до −2 градусов, в предгорьях до −5; сильное налипание мокрого снега, ветер до 25 метров в секунду, в горах 30−35, снежные заносы, гололедица», — уточняют синоптики.