В субботу в ХМАО ожидается до −40 градусов: где объявлены актированные дни

Из‑за экстремального похолодания до −40 в некоторых районах объявили актированные дни в школах.
В субботу, 27 декабря, на территории ХМАО днем прогнозируется температура воздуха от −18 до −33 градусов, холоднее всего будет в восточной части региона. Ночью и утром могут быть сильные морозы до −40 градусов. Ожидается небольшой снег и юго-западный ветер с порывами до 7 м/с.
Актированные дни в ХМАО 27 декабря: отмена занятий для первой смены.
В ряде районов ХМАО отменены занятия для учащихся 1−11 классов. Причиной стали сильные морозы: местами температура воздуха в населенных пунктах опускается до −40 градусов.
Русскинская, Нижнесортымский, Сорум, Сосновка, Тром-Аган, Ульт-Ягун, Федоровский, Новоаганск, Варьеган, Ларьяк, Охтеурье.
Для учащихся с первого по восьмой классы занятия отменены в следующих пунктах:
Белогорье, Вата, Каюкова, Лямина, Сайгатина, Согом, Шапша, Ягурьях, Аган, Ваховск, Выкатной, Зайцева Речка, Каркатеевы, Кедровый, Кирпичный, Красноленинский, Луговской, Пырьях, Сибирский, Сингапай, Усть-Юган, Юганская Обь, Излучинск, Пойковский, Батово, Большетархово, Елизарово, Каменное, Корлики, Кышик, Лемпино, Нялинское, Покур, Реполово, Селиярово, Троица, Тюли, Угут, Чеускино, Сытомино.
Для учащихся с первого по четвертый класс:
Верхнеказымский, Куть-Ях, Лыхма, Сентябрьский, Сергино, Солнечный, Барсово, Белый Яр, Андра, Октябрьское, Приобье, Большие Леуши, Большой Атлым, Казым, Малый Атлым, Локосово.
Когда в ХМАО объявляют актированные дни.
Решение об отмене очных занятий принимают с учетом температуры воздуха и силы ветра. Если уроки отменяют, школы переходят на дистанционное обучение — такая практика действует в регионе с 2020 года.
Для младших школьников (1−4 классы) занятия отменяют при температуре от −24 градусов (если ветер сильнее 10 м/с) до −29 (без ветра). Для учащихся 1−9 классов порог ниже: от −27 градусов (при сильном ветре) до −32 (в безветренную погоду). Старшеклассники (10−11 классы) остаются дома при температуре от −31 (если ветер превышает 10 м/с) до −36 (без ветра).