Shaman и Мизулина поссорились за кулисами финала Высшей лиги КВН

«Екатерина и Ярослав вместе ушли из зала за ручку, после чего общественница устроила разбор полётов. Они поругались, Мизулина высказала, что ей не понравилось поведение мужа и его неуместная жестикуляция в финале программы. Но конфликт быстро был исчерпан, Shaman нашёл нужные слова, чтобы успокоить жену», — рассказал очевидец.
А ранее бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина прокомментировала появление в Сети скандального видео с его участием. Она выразила сожаление по поводу того, что кто-то намеренно подстерёг её бывшего мужа в непростой момент и выложил компрометирующие кадры в интернет. Полина подчеркнула, что за все годы совместной жизни Дмитрий никогда не позволял себе подобных выходок. Напомним, ранее Дибров оказался в центре скандала из-за видео, на котором у него была расстёгнута ширинка. Сам артист заявил, что с него пытались вымогать деньги, угрожая публикацией этих кадров.
