Shaman и Мизулина поссорились за кулисами финала Высшей лиги КВН

А ранее бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина прокомментировала появление в Сети скандального видео с его участием. Она выразила сожаление по поводу того, что кто-то намеренно подстерёг её бывшего мужа в непростой момент и выложил компрометирующие кадры в интернет. Полина подчеркнула, что за все годы совместной жизни Дмитрий никогда не позволял себе подобных выходок. Напомним, ранее Дибров оказался в центре скандала из-за видео, на котором у него была расстёгнута ширинка. Сам артист заявил, что с него пытались вымогать деньги, угрожая публикацией этих кадров.