Мощный циклон обрушился на Камчатку, приведя к транспортному коллапсу

Мощный циклон накрыл Камчатский край вечером накануне, парализовав движение транспорта, обрушив линии электропередачи и спровоцировав перебои с электричеством в ряде районов. Это продолжается и сейчас. На это обратили внимание очевидцы.

«Мощный циклон обрушился на Камчатку. Города и районы тонут в снегу», — отмечают горожане в разговоре с журналистами. В правительстве регоина также отметили, что в се службы переведены на круглосуточный режим работы для устранения последствий, передает «Комсомольская правда».

Сильнее всего пострадали Петропавловск-Камчатский, Елизовский район, Усть-Большерецкий округ и Вилючинск. В столице региона до 16:00 по местному времени приостановлено движение городских автобусов, в Усть-Большерецком округе полностью закрыты автодороги.

По данным метеослужб, циклон принес на юг полуострова интенсивный снегопад, дождь, метель и штормовой ветер. В Елизовском районе фиксируют обледенение и налипание мокрого снега на провода, что привело к обрушению отдельных опор и локальным отключениям света. В Петропавловске-Камчатском и прибрежных поселках водители сообщают о ситуациях, когда из ‑под снежных масс едва различимы припаркованные автомобили. Жители частного сектора самостоятельно расчищают проходы от домов к магазинам и помогают коммунальным службам убирать дворы и подъезды.

Дорожные службы края сообщили, что между селом Усть-Большерецк и поселком Октябрьский закрыт участок протяженностью 128 километров. Нет проезда и на Октябрьской косе, ограничено движение на направлении Соболево — Карымай, остановлена паромная переправа в селах Атласово и Таежное. С ночи на трассах работают 59 единиц снегоуборочной и спецтехники, днем число машин увеличили до 70, при необходимости планируется задействовать еще около 30 единиц.

Аналогичный мощный циклон накрывал Камчатку в начале декабря: тогда за двое суток выпало до трети месячной нормы осадков, ветер усиливался до 40 м/с, затопило дороги, автомобили застревали в раскисших сугробах, а занятия в школах отменяли. Синоптики предупреждали о шторме с высотой волн до девяти метров и повышенной лавинной опасности в горных районах региона.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
