Мощный циклон обрушился на Камчатку, приведя к транспортному коллапсу

По данным метеослужб, циклон принес на юг полуострова интенсивный снегопад, дождь, метель и штормовой ветер. В Елизовском районе фиксируют обледенение и налипание мокрого снега на провода, что привело к обрушению отдельных опор и локальным отключениям света. В Петропавловске-Камчатском и прибрежных поселках водители сообщают о ситуациях, когда из ‑под снежных масс едва различимы припаркованные автомобили. Жители частного сектора самостоятельно расчищают проходы от домов к магазинам и помогают коммунальным службам убирать дворы и подъезды.