Врач предупредил об опасностях популярной новогодней традиции

Тяжельников рекомендовал делать перерывы во время праздника — танцевать, участвовать в конкурсах и активно общаться, чтобы избежать переедания. Что касается алкоголя, врач напомнил, что безопасной дозы не существует, и посоветовал по возможности от него отказаться.