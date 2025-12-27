Ричмонд
Врач предупредил об опасностях популярной новогодней традиции

Врач Андрей Тяжельников прокомментировал новогоднюю традицию со съедением записки с желанием, отметив, что небольшой кусочек бумаги или её пепел вряд ли нанесут серьёзный вред здоровью, однако в сочетании с алкоголем могут вызвать дискомфорт, например изжогу.

В интервью РИА Новости специалист подчеркнул, что сам по себе новогодний стол часто изобилует непривычными блюдами, а длительное застолье может привести к тяжести в желудке и расстройству пищеварения.

Тяжельников рекомендовал делать перерывы во время праздника — танцевать, участвовать в конкурсах и активно общаться, чтобы избежать переедания. Что касается алкоголя, врач напомнил, что безопасной дозы не существует, и посоветовал по возможности от него отказаться.

Ранее врач объяснила, как не заболеть во время праздников.

