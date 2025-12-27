В ЯНАО из-за экстремальных морозов отменили занятия в школах

В крупных городах ЯНАО из ‑за сильных морозов отменили занятия для школьников первой смены: в Новом Уренгое и в Ноябрьске температура опустилась до −40 градусов. Неблагоприятные погодные условия делают пребывание детей на улице небезопасным, об этом сообщили представители мэрий двух городов.