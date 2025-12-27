В ЯНАО из-за экстремальных морозов отменили занятия в школах

В Новом Уренгое и Ноябрьске утром 27 декабря −40 градусов.
В крупных городах ЯНАО из ‑за сильных морозов отменили занятия для школьников первой смены: в Новом Уренгое и в Ноябрьске температура опустилась до −40 градусов. Неблагоприятные погодные условия делают пребывание детей на улице небезопасным, об этом сообщили представители мэрий двух городов.
«В Новом Уренгое −40, ветер юго‑западный 1 м/с. Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 8 класс», — сообщили в telegram‑канале администрации Нового Уренгоя.
В Ноябрьске рекомендовано остаться дома школьникам с 1-го по 11-й класс — нахождение на открытом воздухе при такой температуре считается небезопасным. Решения принимаются с целью защитить здоровье школьников в условиях экстремально низких температур.