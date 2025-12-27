В Пермском крае назвали самые популярные и редкие имена новорожденных детей

Информационно-аналитический портал «Реестр ЗАГС» привел информацию о рожденных в 2025 году детях. Отдельный раздел портал отвел самым популярным и редким именам новорожденных.
В Пермском крае самым популярным у родившихся мальчиков стало имя Михаил. За ним расположились Александр, Артем, Тимофей и Лев. У девочек с небольшим отрывом лидируют Софии, следом идут Евы, Анны, Марии и Виктории.
Среди самых редких имен оказались: у мальчиков — Мухаммад, Мартин, Фота, Май и Арес; у девочек — Дилия, Ильяна, Мина, Тэсс и Элиф.
Среднестатистический вес новорожденных мальчиков составил 3 414 граммов, девочек — 3 286 граммов. Средний возраст матерей составил 29,9 года, отцов — 29,8 года. Первый ребенок родился у 40% матерей, второй — 31%, третий — 18%, четвертый и более — 11%.
Также стало известно о среднем возрасте невест и женихов — 32,5 и 34,7 года соответственно. Повторный брак заключили 38% пар молодоженов.
В Пермском крае 25-е число для бракосочетаний выбрали почти 1 800 пар. Магия цифр стала решающей при выборе даты свадьбы.