Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Метели ожидаются в Иркутске в субботу, 27 декабря

Синоптики прогнозируют по области −20…-25°С.

Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 65% 756 мм рт. ст. +6°
Источник: РИА "Новости"

IrkutskMedia, 27 декабря. Облачность, снег ожидается в столице Приангарья сегодня, 27 декабря. Ветер юго-западный 5−10 м/с с порывами до 15−18 м/с. За окном ожидается метель. Темпаратура воздуха составит −6…-8ºС, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Иркутский гидрометцентр.

По области — облачно, небольшой, местами умеренный снег, в Чунском, Усть-Илимском, Катангском, Киренском, Казачинско-Ленском, южных районах местами сильный снег, ветер северо-западный 11−16 м/с, местами порывы 21−26 м/с, метели, в северо-восточных районах 4−9 м/с, температура −4…-9°С, местами −14…-19°С, в северо-восточных районах −20…-25°С.