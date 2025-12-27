Метели ожидаются в Иркутске в субботу, 27 декабря

IrkutskMedia, 27 декабря. Облачность, снег ожидается в столице Приангарья сегодня, 27 декабря. Ветер юго-западный 5−10 м/с с порывами до 15−18 м/с. За окном ожидается метель. Темпаратура воздуха составит −6…-8ºС, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Иркутский гидрометцентр.