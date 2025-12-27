Оперный рейв, «Щелкунчик» в театре и «Три богатыря»: чем заняться на выходных в Красноярске

На выходных красноярцев ждет снежная и прохладная погода.
В субботу, 27 декабря, прогнозируют похолодание. После −2 °C ночью температура воздуха опустится до −15 °C утром. Вместе с этим ожидаются сильные порывы ветра — до 18 м/с. Будет пасмурно, но преимущественно без осадков. Снегопад будет ранним утром и поздним вечером.
В воскресенье, 28 декабря, столбики термометров будут держаться в районе −12… −15 °C. Весь день будет идти небольшой снег.
«Три богатыря и свет клином».
Где: Кинокомплекс «Луч», «Эпицентр» «Синема-парк», «Киномакс», Mori cinema.
Когда: 27 и 28 декабря.
Богатыри ждут пополнения в своих семействах, но отечество снова нужно спасать. Нагрянула огромная, невесть откуда взявшаяся, туча и грозит затмить весь белый свет и превратить день в ночь. Оставив все дела семейные, богатыри бросаются навстречу опасности. А хитрый купец Колыван как будто этого и ждал: набрав себе в помощники злодеев из подручных Бабы Яги, напал на княжество и много дел плохих натворил. Но не все коту масленица. Богатыри идут на помощь Князю, городу и верному Коню Юлию.
«Новогоднее письмо».
Где: «Дом кино», «Мечта».
Когда: 27 и 28 декабря.
В канун Нового года письмо из прошлого отправляет Васо из Тбилиси в Красноярск на поиски взрослой дочери, о которой он не знал. В аэропорту он находит компанию таких же потерянных душ, вместе с которыми ему предстоит пройти через разочарования и трудные решения, чтобы в новогоднюю ночь стать свидетелями настоящего чуда.
Щелкунчик, или Тайна ореха кракатук.
Где: Музыкальный театр, проспект Мира, 129.
Когда: 27 декабря.
Это не инсценировка знаменитой сказки Гофмана и вовсе не балет Чайковского, а современная фантазия о том, как могли бы развиваться события в доме, где живет девочка Мари с мамой и папой, где крестный приносит забавную игрушку, а в норах притаились мыши и ждут своего часа.
Музыку для спектакля написал композитор Юрий Коротких. Над постановкой работают: режиссер Марина Малькович, хореограф Габриель Арма, художник Жанна Семенюк. Играть в сновидения будут артисты Красноярского музыкального театра и самые настоящие дети — воспитанники детской хореографической студии «Флик-Фляк» под руководством Андрея Брылякова.
Снежная королева.
Где: ТЮЗ, улица Вавилова, 25.
Когда: 27 декабря.
Мальчика забрала в свое ледяное царство Снежная королева. На своем пути девочка встречает новых друзей, которые помогают ей справиться с трудностями и пройти через все преграды.
Старая история Г. Х. Андерсена о дружбе и любви вновь оживает. Авторская музыка и уникальные костюмы ручной работы погружают зрителей в атмосферу настоящего волшебства.
Оперный рейв.
Где: Театр оперы и балета, улица Перенсона, 2.
Когда: 27 декабря.
Сочетание хаус-музыки с симфоническими инструментами, оперным вокалом, битбоксом и балетом прозвучит в фойе театра, которое станет танцполом! На «Ночи искусств — 2025» родится новый формат театра — живой синтез классики и современной электронной культуры.
Рождественская ёлка XIX века.
Где: Литературный музей имени В. П. Астафьева, улица Ленина, 66.
Когда: 28 декабря.
Новый год и Рождество с детства запоминаются своей атмосферой волшебства и ожидания чуда. Именно такая атмосфера ожидает гостей музея. Участников ждёт знакомство с историей и традициями празднования Рождества XIX века, секреты и особенности рождественской игрушки прошлого, вертепное представление, изготовление новогодней игрушки для украшения ваших ёлочек и, конечно, праздничное настроение!
Экскурсия с мастер-классом «Ёлки».
Где: Краеведческий музей, улица Дубровинского, 84.
Когда: 28 декабря.
Новый год — самый волшебный и долгожданный праздник. Но не во всех домах можно увидеть рождественскую ель и игрушки, подарки под зеленой красавицей или оливье на столе. У коренных народов Красноярского края есть свои традиции, согласно которым они отмечают этот замечательный праздник.
Участники экскурсии узнают о том, с криком какой птицы начинался новый год для эвенков, зачем нганасаны надевают на праздник смертные одежды, а якуты сжигают кочергу, почему на Новый год хакасы завязывают на черных лентах узлы и сжигают их, а цветными украшают березу, какой народ вместо Нового года отмечает праздник Лося и многое другое.
