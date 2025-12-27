В МВД предупредили россиян о «праздничных приманках» злоумышленников

Злоумышленники пользуются предпраздничной суетой, внедряя в свои схемы специальные «приманки». Среди них — подарочные наборы по якобы бросовым ценам, для получения которых часто требуют внести предоплату. Другая популярная тактика — ложные акции и розыгрыши с обратным таймером, где сообщается, что «осталось всего пять минут», чтобы подтолкнуть жертву к поспешному и выгодному для мошенников решению.