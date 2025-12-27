В МВД предупредили россиян о «праздничных приманках» злоумышленников

Злоумышленники пользуются предпраздничной суетой, внедряя в свои схемы специальные «приманки». Среди них — подарочные наборы по якобы бросовым ценам, для получения которых часто требуют внести предоплату. Другая популярная тактика — ложные акции и розыгрыши с обратным таймером, где сообщается, что «осталось всего пять минут», чтобы подтолкнуть жертву к поспешному и выгодному для мошенников решению.
Также в этот период широко распространены поддельные страницы маркетплейсов с нереалистичными скидками «до 90%». Кроме того, преступники рассылают ссылки в мессенджерах и соцсетях, которые ведут на фишинговые сайты, предназначенные для кражи банковских данных и паролей.
Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники используют сложные «шпионские спектакли», чтобы вовлекать россиян в опасную противоправную деятельность, вплоть до терроризма. Колл-центры преступников организуют целые спектакли со звонками якобы от спецслужб, использованием паролей, тайных заданий и замаскированных посылок, создавая атмосферу давления и таинственности. При этом ни одна настоящая спецслужба не работает через мессенджеры, не привлекает случайных людей к операциям и не поручает гражданам проверку антитеррористической защищённости.
