В МВД предупредили россиян о «праздничных приманках» злоумышленников

В преддверии новогодних праздников мошенники активизировались, используя в своих схемах сезонные уловки. Аферисты обманывают граждан, предлагая им большие скидки и «подарки по сказочным ценам», а также устраивая фальшивые розыгрыши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Источник: Life.ru

Злоумышленники пользуются предпраздничной суетой, внедряя в свои схемы специальные «приманки». Среди них — подарочные наборы по якобы бросовым ценам, для получения которых часто требуют внести предоплату. Другая популярная тактика — ложные акции и розыгрыши с обратным таймером, где сообщается, что «осталось всего пять минут», чтобы подтолкнуть жертву к поспешному и выгодному для мошенников решению.

Также в этот период широко распространены поддельные страницы маркетплейсов с нереалистичными скидками «до 90%». Кроме того, преступники рассылают ссылки в мессенджерах и соцсетях, которые ведут на фишинговые сайты, предназначенные для кражи банковских данных и паролей.

Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники используют сложные «шпионские спектакли», чтобы вовлекать россиян в опасную противоправную деятельность, вплоть до терроризма. Колл-центры преступников организуют целые спектакли со звонками якобы от спецслужб, использованием паролей, тайных заданий и замаскированных посылок, создавая атмосферу давления и таинственности. При этом ни одна настоящая спецслужба не работает через мессенджеры, не привлекает случайных людей к операциям и не поручает гражданам проверку антитеррористической защищённости.

