«Сказочные цены»: россиян предупредили о праздничных уловках мошенников

Злоумышленники в преддверии Нового года активно обманывают россиян, используя обещания крупных скидок и подарков «по сказочным ценам». Об этом говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.
Мошенники пользуются праздничной спешкой и включают в свои схемы так называемые «новогодние приманки». Это подарочные наборы, которые якобы можно приобрести по заметно сниженной цене. В большинстве случаев для получения такого набора требуют внести предоплату.
Кроме того, аферисты создают фиктивные розыгрыши и «акции с обратным отсчётом». Они убеждают потенциальных жертв, что на участие осталось всего несколько минут, отметили в МВД.
Среди других распространённых уловок в период перед праздниками — поддельные страницы популярных маркетплейсов с обещанием скидок до 90 процентов, а также ссылки в чатах и рассылках, ведущие на фишинговые сайты.
Накануне Нового года также популярной схемой мошенников стала якобы продажа ёлок премиум-качества по сниженным ценам. Злоумышленники создают поддельные интернет-магазины, где рекламируются новогодние деревья.