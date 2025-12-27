Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сказочные цены»: россиян предупредили о праздничных уловках мошенников

МВД: Мошенники в преддверии праздников обманывают россиян под предлогом скидок.

Источник: Комсомольская правда

Злоумышленники в преддверии Нового года активно обманывают россиян, используя обещания крупных скидок и подарков «по сказочным ценам». Об этом говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Мошенники пользуются праздничной спешкой и включают в свои схемы так называемые «новогодние приманки». Это подарочные наборы, которые якобы можно приобрести по заметно сниженной цене. В большинстве случаев для получения такого набора требуют внести предоплату.

Кроме того, аферисты создают фиктивные розыгрыши и «акции с обратным отсчётом». Они убеждают потенциальных жертв, что на участие осталось всего несколько минут, отметили в МВД.

Среди других распространённых уловок в период перед праздниками — поддельные страницы популярных маркетплейсов с обещанием скидок до 90 процентов, а также ссылки в чатах и рассылках, ведущие на фишинговые сайты.

Накануне Нового года также популярной схемой мошенников стала якобы продажа ёлок премиум-качества по сниженным ценам. Злоумышленники создают поддельные интернет-магазины, где рекламируются новогодние деревья.