Аэропорт в Хабаровском крае закрыли на очистку от снега

Воздушная гавань Охотска временно не принимает самолёты.

Источник: Хабаровский край сегодня

Аэропорт Охотска закрыли на очистку взлетно-посадочной полосы от снега. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», работы здесь будут продолжаться вплоть до сегодняшнего вечера — до 17 часов.

— Из-за неблагоприятных метеоусловий Охотска и расчистки в местном аэропорту взлетно-посадочной полосы от снега рейсы 401 и 402 за 23—27 декабря из Хабаровска в Охотск и обратно перенесены, — сообщили в авиакомпании «Хабаровские авиалинии».

Если позволят погодные условия, то рейс за 23 декабря планируют выполнить из краевой столицы завтра, 28 декабря в 09:20, а рейс за 24 декабря — в понедельник, 29 декабря, в 09:20. Информация о времени вылета рейсов за 25, 26, 27 декабря будет предоставлена позже.