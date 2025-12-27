Аэропорт в Хабаровском крае закрыли на очистку от снега

Если позволят погодные условия, то рейс за 23 декабря планируют выполнить из краевой столицы завтра, 28 декабря в 09:20, а рейс за 24 декабря — в понедельник, 29 декабря, в 09:20. Информация о времени вылета рейсов за 25, 26, 27 декабря будет предоставлена позже.