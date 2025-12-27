Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 декабря

Даже если все идет не по плану, Девы сохраняют оптимизм. Причем окружающим это очень нравится: к вам сейчас тянутся самые разные люди. В приятном общении не будет недостатка. Но как раз из-за этого до середины дня вы не сможете сосредоточиться на работе. Возможно, вас заболтают, и вы случайно раскроете чужие тайны. Также в этот вы быстро учитесь новому, что тоже понравится собеседникам.