Соловьев оценил перспективы уголовного дела о мошенничестве против Долиной

В деле Лурье против Долиной Мосгорсуд поставил точку 25 декабря, удовлетворив иск о выселении певицы из квартиры в Хамовниках. Между тем в Сети появились призывы об уголовном расследовании в отношении самой артистки. Перспективы подобного дела оценил юрист Иван Соловьев.
«Сама Долина не мошенница, она тоже потерпевшая, но которая, к сожалению, уверовала в собственную исключительность, подключила свои связи. Ничего другого здесь нет… Шли судебные разбирательства, были судебные решения не в пользу Лурье. Долина продолжала проживать квартире, основывалась на судебном решении, которое оставляло эту квартиру фактически за ней. Искать какие-то зацепки очень трудно будет», — отметил эксперт в беседе с aif.ru.
По словам юриста, Лурье может, при желании, предъявить иск о возмещении материальных затрат и морального вреда.
«С Долиной могут взыскать, например, стоимость услуг юристов, экспертиз, то есть, все расходы по делу. Может быть взыскан моральный ущерб. В связи с этой историей можно говорить о том, что Лурье испытала серьёзные моральные страдания, и отчаяние, и страх, то есть все, что указывают суды по делам о компенсации морального вреда и моральных страданий», — объяснил эксперт.
