Соловьев оценил перспективы уголовного дела о мошенничестве против Долиной

«С Долиной могут взыскать, например, стоимость услуг юристов, экспертиз, то есть, все расходы по делу. Может быть взыскан моральный ущерб. В связи с этой историей можно говорить о том, что Лурье испытала серьёзные моральные страдания, и отчаяние, и страх, то есть все, что указывают суды по делам о компенсации морального вреда и моральных страданий», — объяснил эксперт.