Омичей предупредили: в новогоднюю ночь пожары случаются в пять раз чаще обычного

В новогоднюю ночь количество пожаров в России возрастает в пять раз: если в обычные дни возгорания фиксируются примерно раз в 10 минут, то 31 декабря — почти каждые 2 минуты. Об этом сообщили в МЧС России. При этом основными причинами возгораний остаются неосторожное обращение с огнем и нарушения в домашнем электрохозяйстве.
Чтобы минимизировать риски, спасатели усилили профилактические и надзорные меры: организуют дежурства в местах массовых празднований, проверяют точки продажи и запуска пиротехники, совместно с муниципалитетами определяют безопасные площадки для фейерверков и пресекают нелегальную торговлю пиротехническими изделиями.
Специалисты настоятельно рекомендуют заранее позаботиться о безопасности.
«Установка автономного дымового извещателя поможет вовремя обнаружить возгорание — такой прибор может стать практичным и жизненно важным новогодним подарком. Также важно провести ревизию электропроводки: проверить плотность контактов, целостность изоляции, состояние удлинителей и гирлянд, уделить особое внимание устройствам защиты от дугового пробоя. Наличие огнетушителя — желательно углекислотного или порошкового типа — также повысит уровень защищенности; такие модели служат без обслуживания от 3 до 5 лет», — рассказали в МЧС России по Омской области.
МЧС напоминает: даже самый красивый фейерверк или яркая гирлянда могут стать причиной трагедии, если пренебрегать простыми правилами.
