Омичей предупредили: в новогоднюю ночь пожары случаются в пять раз чаще обычного

В новогоднюю ночь количество пожаров в России возрастает в пять раз: если в обычные дни возгорания фиксируются примерно раз в 10 минут, то 31 декабря — почти каждые 2 минуты. Об этом сообщили в МЧС России. При этом основными причинами возгораний остаются неосторожное обращение с огнем и нарушения в домашнем электрохозяйстве.