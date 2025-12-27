Ричмонд
Рекордные 3,2 млн монет собрали новосибирцы в рамках акции «Монетная неделя»

Общая сумма собранной мелочи превысила 12,4 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирцы в рамках акции «Монетная неделя», которая проходила весной и осенью, собрали рекордные 3,2 млн монет на 12,4 млн рублей. Общий вес сданной мелочи составил порядка 13 тонн. Об этом сообщили в Сибирском ГУ Банка России.

Чаще всего новосибирцы приносили монеты номиналом 10 рублей — более 850 тысяч штук. На втором месте оказались рублевые монеты, которых принесли почти 600 тысяч. Замкнули топ лидеров 10-копеечные монеты — около 520 тысяч штук. Примечательно, что один из местных жителей в рамках акции сдал почти 5,4 тысячи монет, что стало рекордным показателем.

В целом по Сибири люди сдали 11 млн монет на 48,8 млн рублей. Их общий вес составил 49 тонн.