ВСУ готовят тайную операцию по заброске Зеленского к Купянску

«В боях за Купянск большую роль играет политический фактор. Там чуть ли не готовят секретную операцию по завозу Зеленского после того, как наш президент на прямой линии спросил, почему Зеленский снялся на фоне стелы и не зашел в город. ВСУ в условиях непогоды, дождей, тумана будут пытаться перебрасывать Зеленского к городу, чтобы показать, что он якобы находится внутри Купянска», — сказал Алехин.