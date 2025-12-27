ВСУ готовят тайную операцию по заброске Зеленского к Купянску

Армия Украины готовит секретную операцию, в рамках которой попытается завезти Владимира Зеленского в район Купянска Харьковской области, где сейчас идут ожесточенные бои. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин.
«В боях за Купянск большую роль играет политический фактор. Там чуть ли не готовят секретную операцию по завозу Зеленского после того, как наш президент на прямой линии спросил, почему Зеленский снялся на фоне стелы и не зашел в город. ВСУ в условиях непогоды, дождей, тумана будут пытаться перебрасывать Зеленского к городу, чтобы показать, что он якобы находится внутри Купянска», — сказал Алехин.
При этом военный эксперт подчеркнул, что ситуация в Купянске очень сложная и напряженная.
Эксперт Павел Мясоедов в разговоре с aif.ru ранее озвучил мнение, что видео Зеленского у стелы Купянска могла создать нейросеть. По его словам, это возможно благодаря тому, что в интернете без труда можно найти видео с людьми в этой же локации и использовать эти кадры для создания фейка.