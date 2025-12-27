Рыбакина огорчила фанатов проигрышем Швёнтек в Китае

Встреча прошла на закрытом харде в Шэньчжэне и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Швёнтек.
«Когда на Лену рассчитывают, она сливается», — разочарованно отметили поклонники казахстанской теннисистки.
«Очень и очень жаль… Ни голова, ни ноги не сработали! Теннис — это прежде всего игра с продвижением вперед! У Елены сегодня этого не было», — продолжали высказываться фанаты Рыбакиной.
Следующая встреча у Рыбакиной пройдет 28 декабря. Там же в Шэньчжэне она встретится с Белиндой Бенчич.
26 декабря Сабырхан и Богданова стали лучшими боксерами года по версии World Boxing.